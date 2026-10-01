Security-Mitarbeiter schlägt Wiesn-Besucher ins Gesicht

München (dpa/lby) - Ein Sicherheitsmitarbeiter soll einem Besucher auf dem Münchner Oktoberfest mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Der 37-Jährige stürzte daraufhin zu Boden und verlor kurzzeitig das Bewusstsein, wie die Polizei mitteilte. Schwerwiegende Verletzungen wurden bei einer anschließenden Untersuchung durch den Rettungsdienst ausgeschlossen.

Zuvor hatte der Sicherheitsmitarbeiter den Mann am Mittwochabend dabei beobachtet, wie er am Ausgang eines Festzelts gegen das Zelt urinierte. Der 31-Jährige forderte ihn auf, den Bereich zu verlassen. Als der Besucher der Aufforderung nicht nachkam, kam es den Angaben zufolge zu einer körperlichen Auseinandersetzung.

Die Polizei nahm den Sicherheitsmitarbeiter vorläufig fest und brachte ihn zur Wiesn Wache. Gegen ihn wird wegen Körperverletzung ermittelt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen. Die Polizei wirkte zudem auf ein Betretungsverbot für das Oktoberfest 2026 hin.