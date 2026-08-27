Abschiebehäftling nach Flucht in Köln festgenommen

Hirschaid (dpa/lby) - Nach der Flucht eines Abschiebehäftlings im Landkreis Bamberg ist der 26-Jährige in Köln festgenommen worden. Kräfte der Bundespolizei griffen den Marokkaner am Kölner Hauptbahnhof auf, wie die Polizei mitteilte. Er befindet sich inzwischen auf dem Weg in eine Abschiebehafteinrichtung.

Der Mann war am Mittwochabend bei einem Halt auf einem Parkplatz an der Bundesstraße 505 trotz Begleitung von Beamten zu Fuß geflüchtet. Er war zuvor mit einer Streife der hessischen Polizei von Frankfurt zur Abschiebehafteinrichtung nach Hof unterwegs gewesen. Kurz vor Köttmannsdorf gelang ihm die Flucht.

Unter Leitung der Polizei Bamberg-Land lief daraufhin eine großangelegte Fahndung. Daran beteiligten sich unter anderem mehrere Polizeistreifen und ein Hubschrauber. Die Suche führte schließlich in Nordrhein-Westfalen zum Erfolg.