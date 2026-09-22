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Skisaison 2026/27 - Tickets werden teurer
Bald startet die Skisaison in Bayern. Die ersten Preise stehen mittlerweile fest. Wegen der anhaltend hohen Energiepreise wird´s etwas teurer. Einen Überblick gibt´s hier.
Die Superschnee-Saisonkarte, mit der ihr im Allgäu, im Kleinwalsertal und im Tannheimer Tal Ski fahren könnt, kostet ab sofort 707 Euro – das sind rund 6 Prozent mehr als im Vorjahr. Der Verkauf startet am 1. Oktober, die Karte gilt direkt ab Herbst. Noch größer ist das Angebot mit der Allgäu Gletscher Card - die gilt auch noch am Pitztaler und am Kaunertaler Gletscher. Kostenpunkt für die Saison 2026/27: 879 Euro - ebenfalls ein Plus von rund 6 Prozent gegenüber dem Vorjahr.
Preisanstieg auch bei Tagestickets
Auch die Tagestickets werden teurer. Im Gesamtgebiet der Bergbahnen Oberstdorf/Kleinwalsertal kostet das Tagesticket in der neuen Saison 72,90 Euro – ein Plus von 4,20 Euro.
In Nesselwang (Alpspitzbahn) kostet das Tagesticket jetzt 45 Euro – ein Euro mehr als im Vorjahr.
In Balderschwang steigt der Preis für das Tagesticket auf 49 Euro – eine Anhebung um vier Euro.
Digitale Tickets werden bevorzugt
Am Großen Arber im Bayerischen Wald bleiben die Preise für Online- und Automatentickets gleich. Wer sein Ticket an der Kasse kauft und ein Papierticket möchte, zahlt künftig im Schnitt einen Euro mehr. Damit möchte das Skigebiet den digitalen Ticketkauf stärken und Wartezeiten reduzieren.