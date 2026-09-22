Die Superschnee-Saisonkarte, mit der ihr im Allgäu , im Kleinwalsertal und im Tannheimer Tal Ski fahren könnt, kostet ab sofort 707 Euro – das sind rund 6 Prozent mehr als im Vorjahr. Der Verkauf startet am 1. Oktober, die Karte gilt direkt ab Herbst. Noch größer ist das Angebot mit der Allgäu Gletscher Card - die gilt auch noch am Pitztaler und am Kaunertaler Gletscher. Kostenpunkt für die Saison 2026/27: 879 Euro - ebenfalls ein Plus von rund 6 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Auch die Tagestickets werden teurer. Im Gesamtgebiet der Bergbahnen Oberstdorf/Kleinwalsertal kostet das Tagesticket in der neuen Saison 72,90 Euro – ein Plus von 4,20 Euro.

In Nesselwang (Alpspitzbahn) kostet das Tagesticket jetzt 45 Euro – ein Euro mehr als im Vorjahr.

In Balderschwang steigt der Preis für das Tagesticket auf 49 Euro – eine Anhebung um vier Euro.