Alkoholisiert und zu schnell: Autofahrer tötet zwei Pferde

Hohenberg an der Eger (dpa/lby) - Ein alkoholisierter Autofahrer hat in Hohenberg an der Eger (Landkreis Wunsiedel) mit seinem Wagen zwei Pferde erfasst und tödlich verletzt. Die Tiere waren zuvor aus einer Koppel entlaufen, wie die Polizei mitteilte.

Eine 53-Jährige hatte die drei ausgebüxten Pferde am Morgen eingefangen und führte sie ohne Leine am Straßenrand zurück zur Weide. Dabei erfasste der Wagen des 56-Jährigen zwei der Tiere. Durch den Aufprall wurden sie mehrere Meter durch die Luft geschleudert. Beide starben noch am Unfallort an ihren Verletzungen. Die Frau und der Fahrer blieben unverletzt.

Nach ersten Erkenntnissen war der Mann alkoholisiert und zu schnell unterwegs. Die Polizei ermittelt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.