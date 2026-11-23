München (dpa) - Trotz der Kritik am öffentlichen Umgang mit Jamal Musiala sieht Bayern-Vorstandschef Jan-Christian Dreesen die Aussagen von Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge als legitim an. «Man konnte ja schlecht überhören in den letzten zwei Tagen, dass das Thema noch mal Wellen geschlagen hat. Und trotzdem bleibe ich dabei: Es ist unsere Sorgfaltspflicht, dass Jamal Zeit bekommt, wieder gesund wird und zur alten Form zurückfinden kann», sagte Dreesen in einem Interview von «Münchner Merkur/tz» und «Bild».

«Gleichzeitig haben wir aber auch eine Verantwortung für den Club. Nichts anderes haben auch Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge in unterschiedlicher Akzentuierung gesagt. Und das, denke ich, darf man auch sagen», führte der Vorstandsvorsitzende des deutschen Fußball-Meisters FC Bayern München aus.

Eine Kritik verwundert Dreesen

Mit Verwunderung reagierte er auf die Kritik der internationalen Spielergewerkschaft FIFPro. «Dass Resonanz kam, war also klar. Aber über die Reaktion der FIFPro habe ich mich ehrlich gesagt einfach nur gewundert. Diese Spielervereinigung ist ja eigentlich in Deutschland gar nicht vertreten...», sagte Dreesen.

Die Spielergewerkschaft hatte erklärt, es handele sich um «eine koordinierte Strategie, um vor etwaigen Verhandlungen Druck auf Musiala und seine Vertreter auszuüben». Ein Verein vom Rang eines FC Bayern «sollte es besser wissen», hieß es weiter.

«Wir sollten uns jetzt einfach die Ruhe nehmen»

Dreesen mahnte zur Ruhe in der emotionalen Debatte. «In der Causa Musiala ist mittlerweile wirklich alles gesagt worden», sagte der 59-Jährige. «Wir sollten uns jetzt einfach die Ruhe nehmen und ihn spielen lassen. Ich habe mich sehr gefreut, dass er wie geplant am Freitag auf dem Platz stand. Jetzt hoffen wir, dass er wieder zu alter Form findet.»

Man solle dabei keine Wochenanzahl benennen, sagte Dreesen. «Vielmehr schauen wir uns das in einigen Monaten an und resümieren dann einen Zwischenstand. Bei Jamal ist es nicht anders als bei jedem anderen Spieler, der zwei Monate ausgefallen ist. Er braucht seine Zeit, um zurückzukommen. Alles andere vorher sind Wasserstandsmeldungen. Die müssen nicht sein.»

Wegen der neurologischen Dysfunktion von Musiala hatten sich Bayern-Verantwortliche öffentlich zu dessen Zukunft und Millionengehalt geäußert. Ehrenpräsident Hoeneß hatte unlängst mit Zweifeln an der Zukunft des deutschen Nationalspielers reagiert und von einem Dilemma für den Verein gesprochen. Auch der Vorstandsvorsitzende Rummenigge stellte die bisherigen Vertragskonditionen infrage.