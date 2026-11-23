Nürnberg (dpa/lby) - Zahlreiche Polizeikräfte werden wieder auf dem Nürnberger Christkindlesmarkt für Sicherheit sorgen. Neu seien in diesem Jahr sechs Polizeiposten auf dem Hauptmarkt, die als Anlaufstelle für die Besucherinnen und Besucher dienten, sagte eine Polizeisprecherin. Zudem seien Streifen in Uniform und zivil unterwegs. Die Zufahrtssperren zum Hauptmarkt seien noch einmal aufgestockt worden.

Es gebe keine Hinweise auf eine konkrete Gefahr, erläuterte die Polizeisprecherin. Es bestehe aber immer eine abstrakte Gefahr. Auch die Münchner Polizei hatte in der vergangenen Woche erklärt, dass sie von einer «hohen abstrakten Gefahr» für die Christkindlmärkte in der bayerischen Landeshauptstadt ausgehe. Dabei orientiere man sich an einer Einschätzung des Bundeskriminalamtes (BKA) zu Weihnachtsmärkten insgesamt in Deutschland.

Einer der ältesten Weihnachtsmärkte

Am Freitagabend wird das Nürnberger Christkind den weltberühmten Christkindlesmarkt mit dem feierlichen Prolog eröffnen. Die Stadt erwartet in diesem Jahr wieder etwa zwei Millionen Besucherinnen und Besucher aus dem In- und Ausland. Diese können sich bis Heiligabend vor der historischen Kulisse auf dem Hauptmarkt an rund 160 Ständen mit den typischen rot-weiß gestreiften Stoffdächern auf Weihnachten einstimmen.

Der Christkindlesmarkt zählt zu den ältesten Weihnachtsmärkten in Deutschland. Schriftlich erwähnt wurde er nach Angaben der Stadt als «Kindles-Marck» erstmals 1628. Großen Wert werde auf ein traditionelles Warenangebot gelegt, hieß es von der Stadt. Zu kaufen gebe es unter anderem Nürnberger Lebkuchen, Früchtbrot, Christbaumschmuck und Glühwein.