Bad Grönenbach (dpa) - Nach dem Notfall mit 56 Verletzten während eines Gottesdienstes in Schwaben sucht die Polizei weiterhin die Ursache des Unglücks. Am Sonntag war in einer Kirche in Bad Grönenbach im Allgäu Kohlenmonoxid ausgetreten. Laut Polizei hatte nach ersten Ermittlungen die Abschaltvorrichtung eines Heizgeräts nicht funktioniert. Die betroffenen Gottesdienstbesucher seien leicht bis mittelschwer verletzt worden.

Die Verletzten wurden von den Einsatzkräften sofort weggebracht und zunächst im örtlichen Feuerwehrhaus versorgt. Anschließend wurden sie in Krankenhäuser gebracht, sofern dies notwendig war. «Nach derzeitigem Kenntnisstand funktionierte die automatische Abschaltvorrichtung des Heizgeräts aufgrund eines technischen Defekts oder eines Bedienungsfehlers nicht ordnungsgemäß», teilte die Polizei mit.

Der 70 Jahre alte Messner hatte am frühen Morgen gegen 6.00 Uhr das erst wenige Wochen zuvor angeschafftes Heizgerät eingeschaltet. Damit sollte die Kapelle für den späteren Gottesdienst aufgewärmt werden. Das Gerät verfügt eigentlich über eine Abschaltvorrichtung, wenn es zu einer zu hohen Kohlenmonoxid-Konzentration kommt.

Einsatzkräfte kümmerten sich stundenlang um die Verletzten

Bei dem Gottesdienst klagten dann zahlreiche Besucher über Atembeschwerden und Übelkeit. Es folgte ein stundenlanger Großeinsatz von Rettungsdiensten, Feuerwehr und Polizei, um die Verletzten zu versorgen.

Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei der unvollständigen Verbrennung kohlenstoffhaltiger Stoffe wie Holz, Öl oder Gas entsteht. Beim Einatmen wird der Sauerstofftransport im Körper blockiert. Erste Anzeichen einer Vergiftung sind Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit und Müdigkeit. Bei höheren Konzentrationen drohen Bewusstlosigkeit und sogar der Tod.