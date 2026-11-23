Fuchstal (dpa/lby) - Überregionale Blackouts und stundenlanger Stromausfall: Was in anderen Ländern bereits Realität geworden ist, wird an diesem Donnerstag in der Gemeinde Fuchstal im Landkreis Weilheim-Schongau simuliert. Die oberbayerische Gemeinde trennt an diesem Tag nach eigenen Angaben die Verbindung zum öffentlichen Stromnetz und will sich über mehrere Stunden mit selbst erzeugter Energie versorgen.

Betroffen sind davon die beiden Ortsteile Leeder und Asch und damit 1.450 Haushalte. Nach der Trennung vom öffentlichen Netz rechnet die Kommune mit einem Stromausfall von rund 30 Minuten. So lange dauere es, bis die Energieversorgung im Inselbetrieb wieder aufgebaut sei. Die Energie, die für die Versorgung benötigt werde, stammt in dem Versuch aus Wind- und Solarkraft aus der Gemeinde sowie aus einem Batteriespeicher vor Ort.

Je nach Versuchsverlauf könne es im Laufe des Tages zu kürzeren Stromausfällen kommen. Zum Versuchsende am späten Nachmittag rechnet die Kommune erneut mit rund 15 Minuten Stromausfall.

Von Wissenschaftlern begleitet

Begleitet wird das Projekt «Fuchstal leuchtet» unter anderem von Hochschulen. Wissenschaftler der Hochschule München, der Technischen Hochschule Augsburg sowie der Technischen Hochschule Braunschweig überwachen und dokumentieren den dritten und nach Gemeindeangaben bisher größten Versuch. Nach dem Beginn des Projekts 2023 habe es bereits zwei kleinere Feldversuche gegeben. Gefördert wird das Projekt vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz mit einer Gesamtsumme von 2,09 Millionen Euro.

Bis 2030 will die Gemeinde, die bereits jetzt mehr Strom produziert als sie verbraucht, autark sein und komplett aus erneuerbare Energien selbst versorgen.