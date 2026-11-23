Augsburg (dpa/lby) - Statt mobiler Sicherheitspoller setzt die Stadt Augsburg beim Christkindlesmarkt in diesem Jahr auf 19 tonnenschwere Stahlbarrieren. Nach öffentlicher Kritik hatte die Stadt eine Evaluation des Konzepts beauftragt, wie sie mitteilte.

Öffentliche Kritik am «Poller-Wahnsinn»

Kaum ein Sicherheitskonzept eines Weihnachtsmarktes dürfte im vergangenen Jahr so sehr im Fokus der Öffentlichkeit gestanden haben wie das des Augsburger Christkindlesmarktes. An der Zufahrt zum Markt mussten Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes die Poller teils im Minutentakt mit einem Hubwagen verschieben, damit die Straßenbahn passieren konnte. Zahlreiche Videos davon gingen in den sozialen Netzwerken viral - und der Fall schaffte es sogar bis in die «New York Times».

Neue Absicherung für 750.000 Euro

Zwar kam die Stadt in einer ersten Bilanz zu dem Schluss, dass das Konzept den sicherheitstechnischen Anforderungen genügt habe. Nach der öffentlichen Kritik wurde die Verwaltung jedoch mit einer Neuausrichtung beauftragt. Im Zuge dessen wurden nun 19 Stahlbarrieren für rund 750.000 Euro angeschafft.

Die mit der Zirbelnuss versehenen und mit Blumen bepflanzten, tonnenschweren Barrieren stehen jetzt an der Ostseite des Rathausplatzes. Sie sollen den Christkindlesmarkt während der Veranstaltungszeit vom 23. November bis zum 24. Dezember vor möglichen Gefahren durch Fahrzeuge schützen.

Anders als die mobilen Poller haben die fest installierten Stahlbarrieren allerdings Auswirkungen auf den öffentlichen Nahverkehr: Während des Christkindlesmarktes können die Straßenbahnen den Rathausplatz demnach nicht anfahren.

Poller bleiben im Einsatz

Und die legendären Poller? Ganz verschwunden sind sie nicht. Nach Angaben der Stadt sollen sie weiterhin bei Versammlungen wie Demonstrationen oder weiteren Veranstaltungen zum Einsatz kommen und damit das neue Sicherheitskonzept ergänzen.