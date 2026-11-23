Amberg (dpa/lby) - Bayerns evangelischer Landesbischof Christian Kopp hat das Engagement der Kirche für den Sozialstaat bekräftigt. «Der Platz dieser Kirche ist und bleibt an der Seite der Schwachen, der Armen, der Gebeugten. Deshalb setzen wir uns für den Sozialstaat ein, den großen Schatz der Bundesrepublik Deutschland. Es braucht kluge Ausgleichsprozesse zwischen den Interessen aller Menschen», sagte der Bischof laut Redetext vor der Landessynode in Amberg.

«In wirtschaftlich schwierigen Zeiten sind die Kommunen und die Landkreise, alle politischen Ebenen unter großen Zwängen», räumte er ein. «Aber wir brauchen für die Schwachen und Hilfsbedürftigen wirksame Hilfe. Wir brauchen für die diakonischen Träger, die diese Hilfe organisieren, dringend Planungssicherheit, damit sie vor Ort wirksam bleiben.»

Auch die Themen Flucht, Migration und Asyl sprach Kopp vor den Mitgliedern des Kirchenparlaments an - und kritisierte die derzeitigen Pläne, Rückführungszentren für abgelehnte Asylbewerber außerhalb der EU zu installieren. Er finde dieses Vorhaben «sehr problematisch», sagte er. «Auch abgelehnte Asylbewerber brauchen Rechtssicherheit.»

Weichen für die Zukunft der Kirche in Bayern stellen

Bei ihrer Tagung in Amberg will die Landessynode die Weichen für die Zukunft der Kirche in Bayern stellen - angesichts von Mitgliederschwund und einem enger werdenden finanziellen Spielraum. «Wir wissen, was uns erwartet», sagte die Präsidentin der Synode, Tanja Keller. Es sei besser, jetzt zu überlegen, wie man die Zukunft gestalte, als irgendwann konkret vor einem finanziellen Loch zu stehen.

Der Landessynode gehören 108 Mitglieder an. Die Synode hat weitreichende Befugnisse, beschließt Gesetze, entscheidet über den Haushalt der Landeskirche und wählt den Landesbischof.