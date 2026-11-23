München (dpa) - Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat die Personalvorschläge seines Koalitionspartners Freie Wähler zur Nachfolge des gestorbenen Hubert Aiwanger begrüßt. «Auf eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit: Nach dem tragischen Tod und würdevollen Abschied von Hubert Aiwanger haben die Freien Wähler nun Klarheit über die Nachfolge geschaffen», schrieb der CSU-Parteichef auf der Plattform X.

Er freue sich auf ein respektvolles Miteinander zum Wohle Bayerns. «Wir werden unser Land in herausfordernden Zeiten stabil auf Kurs halten», sagte Söder.

Die Freien Wähler hatten zuvor bekanntgegeben, dass Aiwangers bisheriger Staatssekretär Tobias Gotthardt neuer Wirtschaftsminister werden soll. Auf seinen Staatssekretärsposten soll Felix Locke nachrücken, bisher parlamentarischer Geschäftsführer in der Landtagsfraktion. Vize-Ministerpräsident soll demnach Umweltminister Thorsten Glauber werden. Söder muss die Vorschläge in seiner Funktion als Regierungschef bestätigen.

Aiwanger war am 4. November leblos in einem Hotelzimmer in Berlin gefunden worden. Er wurde 55 Jahre alt. Der Niederbayer war am Wochenende in seiner Heimat beigesetzt worden.