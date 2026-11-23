München (dpa/lby) - Im Zuge einer bundesweiten Welle sind auch an bayerischen Schulen Bombendrohungen eingegangen. Unter anderem seien in Unterfranken je eine Schule in den Landkreisen Kitzingen, Schweinfurt und Main-Spessart betroffen gewesen, teilte die Polizei auf Nachfrage mit. Der Unterricht laufe aber normal weiter, Evakuierungen habe es keine gegeben.

Auch in München war nach Angaben des dortigen Polizeipräsidiums eine Schule Ziel einer Bombendrohung. Dort bestehe aber ebenfalls keine konkrete Gefahr für Schülerinnen und Schüler. Ziel sei es wohl gewesen, Aufmerksamkeit zu bekommen, sagte ein Polizeisprecher. Eine bayernweite Auswertung zur Zahl der Drohungen gegen Schulen im Freistaat war dem Landeskriminalamt auf Nachfrage zunächst nicht möglich.