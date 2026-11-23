Kirchheim bei München (dpa/lby) - Zu einer Schlägerei mit mehr als 14 Menschen ist die Polizei in Kirchheim bei München ausgerückt. Dabei wurden zwei Männer - ein 39-Jähriger und ein 41-Jähriger - mit Eisenstangen geschlagen, wie die Polizei mitteilte. Der Mitarbeiter der Tankstelle, auf deren Gelände die Auseinandersetzung stattfand, verständigte per Notruf die Einsatzkräfte.

Hintergrund der Schlägerei sei ein Streit im Arbeitskontext gewesen, der zur Kündigung eines der Männer geführt haben soll, erklärte ein Polizeisprecher. Die Beteiligten in der Nacht auf Samstag seien allesamt männlich und zwischen 14 und 44 Jahre alt. Im Verlauf zückte der 39-Jährige auch ein Teppichmesser und bedrohte einen 44-Jährigen. Insgesamt nahm die Polizei zwölf Anzeigen auf.