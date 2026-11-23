Nürnberg (dpa/lby) - Stellenabbau, höhere Steuern und Gebühren, weniger öffentliche Toiletten, Kürzungen bei der Kultur - das sehen die Sparpläne für die nächsten Jahre vor, die der Nürnberger Stadtrat nun beschlossen hat. «Mit dem Konsolidierungskonzept übernehmen wir Verantwortung dafür, Nürnberg handlungsfähig zu halten», teilte Oberbürgermeister Marcus König nach Ende der dreitägigen Stadtratssitzung zum Etat mit.

Die finanzielle Lage in Bayerns zweitgrößter Stadt ist angespannt. Für 2026 hat Nürnberg eine Haushaltssperre verhängt. 2027 will die Rathauskooperation von CSU und SPD dadurch rund 69 Millionen Euro einsparen, bis 2030 soll der jährliche Sparbeitrag auf knapp 123 Millionen Euro steigen. Für 2027 rechnet die Stadt eigenen Angaben nach mit Erträgen von 2,79 Milliarden und Ausgaben in Höhe von 2,81 Milliarden Euro. Die Netto-Neuverschuldung soll bei 74,18 Millionen Euro liegen.

So sieht die Streichliste aus

Der größte Sparposten ist laut der Stadt der Abbau von 500 Stellen in der Verwaltung bis 2030. Zudem steigen die Steuern wie die Zweitwohnungsteuer, Gebühren und Eintrittspreise unter anderem für die Schwimmbäder und den Tiergarten. Zahlreiche öffentliche Toiletten, die sanierungsbedürftig sind, sollen geschlossen werden - allerdings in zwei Stufen und etwas weniger als zunächst geplant.

Ferner soll der öffentliche Nahverkehr den Fahrplan im kommenden Jahr ausdünnen und dadurch fünf Millionen Euro einsparen. Die Stadt schießt zudem weniger Geld zum Sozialticket zu und kürzt bei Kulturveranstaltungen und Kultureinrichtungen. So soll das überregional bekannte Klassik Open Air nur noch alle zwei Jahre veranstaltet werden. Die städtische Kunsthalle wiederum hat eine Gnadenfrist bekommen: Bis März sollen Alternativen zur Schließung geprüft werden.