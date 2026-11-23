München (dpa) - Nach dem plötzlichen Tod von Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger soll ihm sein bisheriger Staatssekretär Tobias Gotthardt als Minister nachfolgen. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur in München. Offiziell muss Gotthardt von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) im Landtag benannt und vereidigt werden - das ist aber eine Formsache.

Als Wirtschaftsminister war auch Fraktionschef Florian Streibl denkbar. Offenbar wollten die Freien Wähler knapp zwei Jahre vor der nächsten Landtagswahl aber größere Rochaden vermeiden und im Wirtschaftsministerium auf Kontinuität ohne große Einarbeitungszeiten setzen.

Tod Aiwangers hat große Lücke aufgerissen

Grundsätzlich stehen die Freien Wähler vor der schwierigen Aufgabe, die Lücke, die Aiwangers plötzlicher Tod gerissen hat, wenigstens einigermaßen zu füllen. Denn Aiwanger war nicht nur auf dem Papier Bundes- und Landesvorsitzender, Wirtschaftsminister und Vize-Ministerpräsident gleichzeitig. Er war weit über Bayern hinaus quasi seit zwei Jahrzehnten das Gesicht und die prägende Figur der Freien Wähler - deren Erfolg war auch persönlich mit ihm verknüpft. Politikwissenschaftler hatten deshalb zuletzt erklärt, dass es schwierig bis unmöglich sei, das Vakuum zu füllen. Es gehe dabei um die Zukunft der Partei.