Straubing (dpa/lby) - Diesem Tag haben die Straubinger mit Spannung entgegengeblickt: Ihr abgebranntes Rathaus wird wiedereröffnet. Am zehnten Jahrestag der Brandkatastrophe, dem 25. November, findet die offizielle Wiedereröffnung statt. Ein erster Tag der offenen Tür ist für 4. Dezember vorgesehen. Dann können sich die Bürgerinnen und Bürger ein Bild von dem neuen und zugleich alten Rathausgebäude machen. Es soll ein Ort der Begegnung sein, sagt Oberbürgermeister Markus Pannermayr (CSU).

Die Bilder des gewaltigen Feuers vor zehn Jahren haben sich ins Gedächtnis eingebrannt. Der historische Teil des in der eng bebauten Altstadt gelegenen Rathauses wurde damals schwer beschädigt, teilweise zerstört. Zehn Jahre lang verschwand das Gebäude dann mehr oder weniger hinter einem Bauzaun. Kran, Bagger und Gerüst wurden zum gewohnten Stadtbild.

Baukosten rund 63 Millionen Euro

Seit kurzem ist die Sicht auf das Rathaus wieder weitgehend frei. Die Fassade ist in einem freundlichen, hellen Graugrün gestrichen. Vor dem Eingang finden letzte Pflasterarbeiten statt. Handwerker gehen weiterhin ein und aus. Bis in das Frühjahr 2027 hinein sollen die letzten Arbeiten des nach städtischen Angaben rund 63 Millionen Euro teuren Wiederaufbaus dauern.

In dem schwer beschädigten Gebäudeteil befanden zu sich vor allem repräsentative Räume wie der Rathaussaal und der Blaue Salon, aber auch der Sitzungssaal des Stadtrates, das Tourismusamt und das Büro des Oberbürgermeisters. Der berichtet bei einem Baustellenbesuch am Vormittag von einem Gänsehautgefühl. Es sei ein besonderer Moment gewesen, als er erstmals im renovierten Blauen Salon gestanden und auf seinem Stuhl gesessen sei, auf dem er vor zehn Jahren zuletzt Platz genommen habe.

Beim Betreten der Räume suche man sofort, was man wiedererkennt und was jetzt anders ist, sagt der Rathauschef. Aus seiner Sicht ist die Balance zwischen Rekonstruktion und Veränderung geglückt. Die Bürgerinnen und Bürger könnten in den kommenden Wochen bei verschiedenen Gelegenheiten das neue Rathaus besichtigen. Er selbst werde sein neues Büro Mitte Dezember beziehen können.

Konzerte, Festveranstaltungen, Hochzeiten

Der Rathaussaal soll künftig wieder für Festveranstaltungen, Konzerte, Abschlussfeiern oder Podiumsdiskussionen genutzt werden, der Blaue Salon unter anderem für Hochzeiten. Während der Rathaussaal neu möbliert werden musste, sind die historischen Stühle aus dem Blauen Salon erhalten geblieben und restauriert worden. Im gesamten Gebäudeteil wurden Wandmalereien nach historischen Befunden rekonstruiert.

Der einstige Sitzungssaal des Stadtrates wurde zu einem Besprechungsraum umfunktioniert. Die Stadträte werden künftig unter dem Dach tagen - in einem gänzlich neuen Sitzungssaal. Der Dachstuhl war bei dem Feuer völlig zerstört worden. Wie zuvor gibt es auch künftig wieder ein Café im Rathaus.

Zwischen Mittelalter und Gegenwart

Bei dem Wiederaufbau mussten die Belange des Denkmalschutzes ebenso berücksichtigt werden wie moderne Anforderungen an Barrierefreiheit, Brand- und Schallschutz. Teile des Rathauses waren rund 600 Jahre alt. Im Laufe der Jahrhunderte hatte es immer wieder Umbauten gegeben, letzte größere Maßnahmen stammten aus den 1960er Jahren.

Die Kosten waren 2019 mit rund 46,5 Millionen Euro veranschlagt worden. Die Kostensteigerungen sind den Angaben nach unter anderem auf gestiegene Materialpreise, Lieferengpässe und statische Probleme in einem Teilabschnitt zurückzuführen.

Knapp die Hälfte der Kosten werden demnach von der Gebäudeversicherung getragen, etwa 10 Millionen steuert der Freistaat bei, knapp sechs Millionen kommen vom Bund und rund 16 Millionen Euro übernimmt die Stadt Straubing.