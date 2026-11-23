Berchtesgaden (dpa/lby) - Rund einem Monat nach dem Brand des Kehlsteinhauses bei Berchtesgaden ist das schwerbeschädigte Gebäude mit einem Notdach gesichert worden. «Damit ist die Brandruine für die kommenden Wintermonate vor Schnee, Frost und eindringender Nässe geschützt», teilte der Zweckverband Bergerlebnis Berchtesgaden mit.

Solange die Witterung es zulasse, setze man die Aufräumarbeiten im Gebäude und auf der Terrasse fort, hieß es weiter. Der eigens für die Sicherungsmaßnahmen errichtete Baukran bleibe über den Winter stehen. Das Areal bleibe weiterhin für Unbefugte gesperrt - und auch mit Drohnen dürfe der Bereich weiter nicht überflogen werden.

Das von den Nazis errichtete Kehlsteinhaus auf 1.834 Metern Höhe war Ende Oktober abgebrannt. Ein Mann steht im Verdacht, das Feuer gelegt zu haben. Er wurde in eine geschlossene Psychiatrie gebracht.

Das Haus wurde zur Nazi-Zeit als Teehaus genutzt und war Teil des Führersperrgebiets Obersalzberg bei Berchtesgaden. Seit 1960 verwaltet der Zweckverband das Gebäude.