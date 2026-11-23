München (dpa) - Die deutsche Spielergewerkschaft VDV hat den Umgang des FC Bayern München mit Jamal Musialas gesundheitlicher Situation und die Diskussion um sein Gehalt kritisiert. «Einen erkrankten Spieler öffentlich unter Druck zu setzen, um so auf einen Gehaltsverzicht hinzuwirken, schadet dem Ansehen eines Clubs», sagte der Geschäftsführer der Vereinigung der Vertragsfußballspieler, Ulf Baranowsky, der Deutschen Presse-Agentur.

Ein Club habe nicht nur eine Fürsorgepflicht ihren Spielern gegenüber, sondern der Fußball insgesamt eine gesellschaftliche Vorbildfunktion. Dieser gelte es gerecht zu werden. «Die Leistungsfähigkeit eines Spielers öffentlich schlechtzureden, schadet nicht nur dem Spieler, sondern auch dem Club. Es ist vielmehr Aufgabe eines Clubs, den Spieler zu schützen und zu stärken», betonte Baranowsky.

VDV pocht auf Einhaltung der Verträge

Wegen der neurologischen Dysfunktion von Musiala hatten sich zuletzt mehrere Bayern-Verantwortliche öffentlich zu dessen Zukunft und Millionengehalt geäußert. Ehrenpräsident Uli Hoeneß hatte unlängst mit Zweifeln an der Zukunft des deutschen Nationalspielers reagiert und von einem Dilemma für den Verein gesprochen. Auch Bayern-Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge stellte die bisherigen Vertragskonditionen infrage.

Öffentliche Spekulationen über den Gesundheitszustand und die Leistungsfähigkeit eines Spielers seien mit der Fürsorgepflicht nicht vereinbar und auch mit Blick auf den Beschäftigtendatenschutz kritisch zu bewerten, hieß es von der VDV. Verträge seien einzuhalten. «Risiken von Erkrankungen und Verletzungen sind bei der Vertragsgestaltung einzukalkulieren», erklärte Baranowsky.