Altes Gehölz oder frische Tanne? Augen auf beim Baumkauf

Heilsbronn (dpa/lby) - Ein paar Tage vor Saisonbeginn ist klar: Es wird trotz Trockenheit und Rekordhitze im Sommer für jeden in Bayern, der heuer einen Christbaum will, auch einen geben. Die schlechte: Die Bäume kosten wieder ein wenig mehr als im vergangenen Jahr - vor allem wegen gestiegener Lohnkosten und höherer Dieselpreise. Womöglich lohnt es sich da, Nordmanntanne oder Blaufichte bereits am ersten Adventswochenende aufzustellen, um lange etwas von ihnen zu haben.

Woran erkennt man, ob der Baum am Verkaufsstand auch frisch ist?

Egal, ob beim Baumarkt oder Anbauer um die Ecke: Der Verbraucher möchte einen möglichst frischen Christbaum, der nicht bis Weihnachten schon die Hälfte seiner Nadeln verloren hat. Es lohnt daher zuerst ein Blick auf den Stamm, wie Christopher Sturm vom Verein Bayerische Christbaumanbauer sagt. Ist dieser relativ trocken oder schon aufgesprungen - Finger weg! Die Nadeln etwa der Nordmanntanne sollten dunkelgrün sein und glänzen. «Wenn sie schon so grau sind und abfallen, dann ist der Baum natürlich schon älter.»

Woher kommen die Bäume und welche sind der Renner?

Die meisten in Bayern verkauften Christbäume stammen auch aus Kulturen im Freistaat. Nach Angaben des Forstministeriums wechseln jährlich rund vier Millionen Christbäume zwischen Aschaffenburg und Rosenheim den Besitzer. An die 400 Anbauer sind registriert.

Lässt man die kreisfreien Städte außen vor, finden sich in fast jedem Landkreis sogenannte Weihnachtsbaumkulturen. Die bayerische Weihnachtsbaum-Zentrale liegt im Landkreis Main-Spessart - genauer gesagt im Sinngrund an der bayerisch-hessischen Grenze. Allein in Mittelsinn gibt es um die 30 Christbaumproduzenten.

Am beliebtesten bei den Kunden ist die Nordmanntanne, wie Anbauer Sturm sagt. Stabile Zweige, ein schöner Wuchs, die Nadeln halten lange und pieksen nicht wirklich. Mancher schwört auf Blau - oder Rotfichte. Deren Nadeln stechen allerdings, dafür riechen die Bäume sehr gut.

Wie hält der Weihnachtsbaum bis zum Heiligen Abend durch?

Wer lange einen frischen und ansehnlichen Christbaum haben will, sollte bereits am Verkaufsstand eine Scheibe vom Stamm abschneiden lassen. Dann zu Hause in einen Eimer Wasser stellen und zuerst in der Garage oder im kühleren Flur parken, «damit er nicht gleich von der Kälte ins warme Wohnzimmer reinkommt. Erstmal langsam dran gewöhnen», rät Sturm.

Je wärmer, desto schlechter. Auf einen Platz neben Heizung oder Kamin sollte man lieber verzichten. Wer eine Fußbodenheizung hat, könnte eine

wärmeabweisende Platte oder Folie unter den Baum legen. Noch wichtiger: gießen, gießen, gießen, sagt Sturm: «Wenn er einmal kein Wasser hat, dann schließt er seinen Strohhalm sozusagen, durch den er das Wasser zieht, und dann nimmt er auch keines mehr auf.»

Wie steht es um den Preis?

Nicht nur die Transportkosten sind stark gestiegen, wegen der hohen Spritpreise infolge des Iran-Krieges. Auch bei den Dünger- und Pflanzenschutzprodukten ging es zuletzt nach oben.

«Ich gehe davon aus, dass die meisten Kollegen ihre Preise moderat erhöhen werden – um 2 bis 5 Euro je Meter, so ist zu hören», sagt Peter Geiß, Vorsitzender der Interessengemeinschaft der Jungweihnachtsbaumanbauer und Schnittgrünerzeuger im oberbayerischen Peiting. «Je nach Qualität kommt die Nordmanntanne dann auf 25 bis 33 Euro je Meter und die Fichte je nach Art auf 14 bis 22 Euro.» Auch Anbauer Sturm nennt diese Zahlen. Bis zur Ernte steht ein Baum 8 bis 13 Jahre in der Kultur.

Am kommenden Freitag (20. November) eröffnen die Christbaumanbauer im oberfränkischen Schönbrunn offiziell die Saison.

Und wohin mit dem Baum nach dem Fest?

Vielerorts sammeln Landjugend oder Feuerwehr den Baum gegen einen Obolus wieder ein. Auch Tierparks sind oft dankbare Abnehmer. Sturms Idee: Äste ab, Haken dran und fertig ist der Kleiderständer.