Drohnenprojekt gegen Kormorane soll 2027 ausgeweitet werden

Stuttgart/Konstanz (dpa) - Das Drohnenprojekt gegen Kormorane am Bodensee soll im kommenden Jahr ausgeweitet werden. In der Brutsaison 2027 sind ganztägige Einsätze in einer großen Brutkolonie am Bodensee-Obersee geplant, wie das Landwirtschaftsministerium in Stuttgart mitteilte. Dabei soll untersucht werden, wie wirksam die Methode in der Praxis ist.

Mit den Drohnen sollen Eier in den Nestern der fischfressenden Vögel mit Öl benetzt werden. Dadurch soll ihre weitere Entwicklung verhindert werden, sodass keine Küken schlüpfen. Langfristig soll so der Druck auf gefährdete Fischarten im Bodensee verringert werden. «Unser Ziel ist es, Schäden durch Kormorane zu minimieren durch Maßnahmen, die die Naturschutzgebiete am Bodensee und andere dort lebende Tiere nicht beeinträchtigen», erklärte Umweltministerin Thekla Walker (Grüne).

Erster Testflug im Frühjahr

Ein erster Pilotversuch hatte im April dieses Jahres stattgefunden. Dabei sollte laut Ministerium zunächst geklärt werden, ob sich die Eier baumbrütender Kormorane mithilfe von Drohnen technisch erreichen und einölen lassen und ob die Auswirkungen auf andere Vogelarten gering bleiben. Das Ministerium wertete den Versuch als Erfolg. Die Drohne habe gezielt Gelege in Baumkronen anfliegen und behandeln können, sagte ein Sprecher. Auch Start und Landung auf einer Plattform eines Schiffes seien gelungen.

Ob das Einölen tatsächlich den Bruterfolg verringert, sollte bei diesem ersten Versuch noch nicht untersucht werden, so der Sprecher weiter. Für die kommende Brutsaison sei ein längerfristiges Monitoring geplant.

Das Drohnenvorhaben ist Teil des länderübergreifenden Interreg-Projekts «Fischartenschutz und Kormoranmanagement am Bodensee». Es läuft von 2026 bis 2028 und umfasst neben dem Einölen der Eier weitere Maßnahmen wie die Besenderung von Kormoranen und Begleitforschung. Die Kosten liegen nach früheren Angaben des Ministeriums bei rund 900.000 Euro.