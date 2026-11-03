Anklage wegen Mordversuchs nach Überfall auf 90-Jährigen

Mainbernheim/Würzburg (dpa/lby) - Knapp ein Jahr nach einem Überfall auf einen damals 90-Jährigen in Unterfranken hat die Staatsanwaltschaft Würzburg den Verdächtigen angeklagt. Dem 58-Jährigen wird unter anderem versuchter Mord vorgeworfen, wie die Behörde mitteilte. Der Mann soll demnach Ende November 2025 in das Haus des Seniors in Mainbernheim im Landkreis Kitzingen eingebrochen sein, ihn überfallen und schwer verletzt haben.

Unmittelbar nach der nächtlichen Tat suchte die Polizei mit einem Großaufgebot nach dem Täter - zunächst ohne Erfolg. Im Zuge der Ermittlungen ergab sich schließlich der Tatverdacht gegen den Deutschen. Beamte nahmen ihn im März fest. Ein Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl.

Zum Motiv des Mannes und ob er sein Opfer vor der Tat kannte, ist bisher nichts bekannt. Das Landgericht Würzburg muss nun entscheiden, ob es die Anklage zulässt und Prozesstermine vereinbart.