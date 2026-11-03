Fußgänger wird von Lkw erfasst und stirbt

Hengersberg (dpa/lby) - Ein 54 Jahre alter Fußgänger ist in Hengersberg (Landkreis Deggendorf) von einem Lkw erfasst worden und noch an der Unfallstelle gestorben. Der Mann trat von einem Parkplatz auf die Fahrbahn, wie die Polizei mitteilte.

Der 44 Jahre alte Fahrer bremste nach Angaben der Polizei sofort und versuchte, nach links auszuweichen. Einen Zusammenstoß konnte er demnach aber nicht mehr verhindern. Der Fußgänger erlag den Angaben zufolge trotz Rettungsmaßnahmen seinen schweren Verletzungen.

Nach ersten Erkenntnissen trifft den Lastwagenfahrer laut Polizei keine Schuld. Ein Sachverständiger sei zur Unfallaufnahme hinzugezogen worden. Die Straße war den Angaben nach am Montag längere Zeit komplett gesperrt.