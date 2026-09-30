Anwalt Ingo Lenßen mit neuer Filmreihe bei Sat.1

München (dpa) - Anwalt und TV-Bekanntheit Ingo Lenßen ist im November in einer Filmreihe zu sehen, in der er fiktive Kriminalfälle übernimmt. Sat.1 zeigt die drei Folgen von «Lenßen: Anklage Mord» ab 2. November wöchentlich am Montag um 20.15 Uhr. Sie können außerdem auf Joyn gestreamt werden.

Im ersten Film «Tod in der Güllegrube» wird der Anwalt von seinem Bruder um Hilfe gebeten: Er soll trotz erdrückender Beweislage eine Bäuerin verteidigen, die ihren Mann qualvoll getötet haben soll. Der Beitrag der folgenden Woche heißt «Die Tote im Kofferraum». Am 16. November steht mit «Wo ist meine Tochter?» das Finale an. Darin geht es um einen versuchten Mord und die Schicksalsfrage für ein junges Mädchen.

Im Anschluss an die Spielfilme folgt ab 22.15 Uhr jeweils die interaktive Call-in-Show «Lenßen live». In der Sendung beantwortet der Anwalt am Telefon sowie per WhatsApp Rechtsfragen von Zuschauern.