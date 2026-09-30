Schleich will mit neuem Chef international weiter wachsen

München (dpa/lby) - Beim Spielzeughersteller Schleich steht ein erneuter Führungswechsel an: Der langjährige Firmenmanager David Albert wird zum 1. Januar 2027 neuer Chef des Münchner Unternehmens, das damit zum dritten Mal in drei Jahren eine neue Leitung bekommen wird.

Mit Albert werde Schleich seinen internationalen Wachstumskurs konsequent fortsetzen, teilte der Hersteller mit. Der Manager habe in den vergangenen zwölf Jahren in verschiedenen Rollen bei Schleich gearbeitet. Zurzeit verantworte er das Nordamerika-Geschäft - den zweitgrößten Markt des Unternehmens - und das globale E-Commerce-Geschäft.

Tiere, Dinos, Fabelwesen

Der 1935 gegründete Traditionshersteller ist für seine Spielfiguren aus Kunststoff - lebensecht aussehende Tiere, Dinosaurier und Fabelwesen - bekannt. Zuletzt hatte Schleich an Umsatz verloren: 2025 ging der Erlös nach Angaben einer Sprecherin auf knapp 212 Millionen Euro brutto zurück, 2024 lag dieser noch bei rund 220 Millionen Euro brutto. Zum Gewinn macht das Unternehmen generell keine Angaben.

Albert löst den bisherigen Chief Executive Officer (CEO) Manfred Ziegler ab, der im September 2025 das Ruder von Stefan De Loecker übernommen hatte. Dieser hatten den Posten erst Anfang 2024 angetreten.