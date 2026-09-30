Straßenbahn rammt Auto – 83-Jähriger eingeklemmt

München (dpa/lby) - Beim Zusammenstoß einer Straßenbahn mit einem Auto ist in München ein 83-jähriger Autofahrer verletzt worden. Nach Angaben der Feuerwehr schob die Tram den Pkw bei der Kollision so auf den Gehsteig, dass die Fahrertür an der Straßenbahn lehnte und sich nicht mehr öffnen ließ.

Erst nachdem die Trambahn weggefahren worden, konnte der 83-Jährige sein Auto verlassen, wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte. Der Rettungsdienst brachte den Senior anschließend in eine Klinik. Weitere Personen wurden nicht verletzt.

Durch den Unfall am Dienstag entstanden Schäden an der Straßenbahn, dem Pkw sowie einer Haltestelleneinrichtung und einer Ampel. Die Feuerwehr schätzt den Gesamtsachschaden auf eine sechsstellige Summe. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.