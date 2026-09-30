Söders neue Minister im Landtag vereidigt

München (dpa/lby) - Die kleine Kabinettsumbildung nach dem Rücktritt von Bayerns Justizminister Georg Eisenreich ist vollzogen: Eisenreichs Nachfolger Josef Schmid wurde im Landtag ernannt und vereidigt - ebenso wie Manuel Knoll, der neuer Staatsminister für Jugend und Demokratie ist. Dafür nahm neben Eisenreich der bisherige Europaminister Eric Beißwenger (alle CSU) auf der Regierungsbank Platz.

Eisenreich hatte seinen Rücktritt aus freien Stücken vor knapp zwei Wochen verkündet. 2027 will er auch als Münchner CSU-Bezirksvorsitzender und 2028 als Landtagsabgeordneter aufhören. Als Hauptgrund nannte er den Wunsch, beruflich noch einmal etwas anderes ausprobieren zu wollen.

«Ganz habe ich es nicht verstanden - aber ich respektiere es sehr», sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) im Landtag zu Eisenreichs Schritt.

Söder nutzte die Gelegenheit dazu, nicht nur das Justizressort einfach neu- und nachzubesetzen, sondern auch für die Umstellung in der Staatskanzlei. Mit Knoll hat er einen 36 Jahre jungen Abgeordneten in sein Kabinett geholt, der erst seit 2023 Mitglied des Landtags ist. Der Chef der Jungen Union (JU) soll sich künftig verstärkt um die Belange der Jugend kümmern. Die klassischen Aufgaben des bisherigen Europaministers fallen - wie früher schon einmal - Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) zu.