Raubüberfall in Augsburg: Haftbefehl gegen 20-Jährigen

Augsburg (dpa/lby) - Einen Tag nach einer Großfahndung in Augsburg ist gegen einen 20-Jährigen Haftbefehl erlassen worden. Gegen ihn werde wegen besonders schwerer räuberischer Erpressung ermittelt, teilte die Polizei mit. Der Mann war am Dienstag festgenommen worden, nachdem er im Universitätsviertel mit einer Begleiterin einen 18 Jahre alten Bekannten überfallen haben soll. Bei der Festnahme gab die Polizei einen gezielten Warnschuss ab.

Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Der 20-Jährige befindet sich in einer Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft. Nach seiner gleichaltrigen Begleiterin wird den Angaben nach weiter gefahndet.

Das Duo soll den 18-Jährigen im Universitätsviertel auf offener Straße mit einem Messer bedroht und so eine zunächst unbekannte Summe Bargeld erbeutet haben. Täter und Opfer sollen sich flüchtig gekannt haben.

Der polizeiliche Schusswaffengebrauch wird routinemäßig von der Staatsanwaltschaft geprüft.