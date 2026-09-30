Brot statt Bargeld: 67-Jähriger trickst Betrüger aus

Coburg (dpa/lby) - Ein 67-Jähriger hat in Coburg falsche Polizeibeamte ausgetrickst und eine Geldabholerin in die Falle gelockt. Statt geforderter 30.000 Euro Kaution für seine vermeintlich in einen Unfall verwickelte Tochter übergab er einer 23-Jährigen eine Tasche mit einem Laib Brot, wie die Staatsanwaltschaft Coburg und das Polizeipräsidium Oberfranken mitteilten.

Zuvor hatte der Mann die Betrüger am Telefon hingehalten, während seine Frau die Polizei verständigte. Bei der Übergabe griffen die Einsatzkräfte dann zu und nahmen die 23-Jährige fest. Ein Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl, die Frau sitzt inzwischen in Untersuchungshaft. Die weiteren Ermittlungen laufen.