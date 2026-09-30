Mehr als 1,1 Millionen Euro - Eurojackpot in Bayern geknackt

München (dpa/lby) - Grund zur Freude in Bayern: Bei der Eurojackpot-Ziehung am Dienstag hat ein Spieler oder eine Spielerin aus dem Freistaat die Gewinnklasse 2 geknackt. Wie die Staatliche Lotterie- und Spielbankverwaltung mitteilte, beträgt der Gewinn für den richtigen Tipp exakt 1.140.604,80 Euro.

Auf dem Spielschein gestimmt hatten die fünf Gewinnzahlen 21, 30, 36, 43 und 48 sowie die Eurozahl 5. Nur die zweite gezogene Eurozahl 1 fehlte demnach zum Hauptgewinn von 91 Millionen Euro in der Gewinnklasse 1. Wer der Glückspilz ist, steht nach Angaben der Lotterieverwaltung bislang nicht fest.

Übrigens: Der Gewinn geht nicht nur nach Bayern. Auch in Dänemark gab es bei derselben Ziehung einen Sieger in der Gewinnklasse 2.