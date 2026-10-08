Polizei: Zwei Schwerverletzte nach Schüssen - Haus umstellt

Berngau (dpa/lby) - Durch Schüsse sind in Berngau (Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz) nach Angaben der Polizei zwei Menschen schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen befinde sich der mutmaßliche Schütze in einem Wohnhaus, teilte die Polizei mit. Er zähle nicht zu den Schwerverletzten. Spezialkräfte seien im Einsatz und hätten das Gebäude umstellt.

Die Beamten baten Menschen am Donnerstagnachmittag im Ort weiterhin, ihre Häuser nicht zu verlassen oder den Bereich zu meiden, wie ein Polizeisprecher vor Ort sagte.

Wegen Schussgeräuschen seien gegen 14.00 Uhr mehrere Notrufe bei Polizei und Rettungskräften eingegangen, hieß es. Der Bereich Berngau sei weiträumig abgesperrt. Auch Hubschrauber von Polizei und Rettungskräften waren im Einsatz.