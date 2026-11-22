Bad Grönenbach (dpa) - In einer Kirche im Allgäu sind 19 Menschen durch Kohlenmonoxid wegen einer defekten Heizung verletzt worden. Vier davon seien bei dem Zwischenfall in Bad Grönenbach schwer verletzt worden, sagte ein Sprecher der zuständigen Rettungsleitstelle.

Ein Sprecher der Polizei sagte, die genaue Ursache des Notfalls sei noch unklar. Zahlreiche Rettungswagen waren vor Ort im Einsatz, um die Verletzten zu versorgen. In der Gemeinde mit knapp 6.000 Einwohnern kam es zu einem Großeinsatz von Rettungsdiensten, Feuerwehr und Polizei. Nähere Details gab es am frühen Nachmittag noch nicht.

Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei der unvollständigen Verbrennung kohlenstoffhaltiger Stoffe wie Holz, Öl oder Gas entsteht. Beim Einatmen wird der Sauerstofftransport im Körper blockiert. Erste Anzeichen einer Vergiftung sind Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit und Müdigkeit. Bei höheren Konzentrationen drohen Bewusstlosigkeit und sogar der Tod.

Bad Grönenbach liegt in Bayern unweit der Landesgrenze zu Baden-Württemberg.