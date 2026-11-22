München (dpa/lby) - Der Abriss einer Brücke über der Autobahn 99 läuft wie geplant ohne Probleme. Ein Großteil des Bauwerks ist bereits abgerissen und die Baustelle liege im Zeitplan, berichtete die Autobahn GmbH für Südbayern. Voraussichtlich sei die A99 am Montagmorgen ab 5.00 Uhr wieder frei für den Berufsverkehr. Die Straße wurde zwischen dem Kreuz München-Süd und München Ost für das gesamte Wochenende in beide Richtungen gesperrt.

«Endspurt» bis Montagmorgen

Das Material der Brücke werde derzeit getrennt und abtransportiert. Die Baustelle sei im «Endspurt», sagte ein Sprecher der Autobahngesellschaft. Die Bauarbeiten laufen im Schichtbetrieb mit 50 bis 60 Menschen rund um die Uhr. Sollten keine zusätzlichen Verzögerungen auftreten, liefe alles wie geplant. Die Straße müsse vor der Öffnung dann noch vollständig gereinigt werden.

Positive Zwischenbilanz

Während der Sperrung am Wochenende war auf der Autobahn nur ein Drittel des Verkehrs unterwegs wie an vergleichbaren Wochenenden, wie die Autobahngesellschaft mitteilte. Die Verkehrslage sei deutlich besser gewesen als erwartet. Laut Autobahn GmbH wurde bei der Wahl des Wochenendes darauf geachtet, dass keine Ferienzeit ist und kein Großevent in München zu der Zeit stattfindet.

Fast 100.000 Fahrzeuge sollen die Strecke im Durchschnitt jeden Tag befahren. Die Abteilungsleiterin Brückenmodernisierung bei der Autobahngesellschaft, Sabine Wiedemann, hatte an die Autofahrer appelliert, alle Fahrten möglichst zu vermeiden. Schon Hunderte Kilometer vor München wiesen Schilder auf die Sperrung hin - so wurden Autofahrer bereits in Nürnberg über alternative Routen aufgeklärt. Auch die österreichische Autobahngesellschaft Asfinag informierte frühzeitig über die Baustelle.

Brücke mit erheblichen Schäden

Die betroffene Brücke über der A99 wies altersbedingt erhebliche Schäden auf. Der Abriss muss in einem Stück erfolgen, denn bei einem Teilabriss wäre zu befürchten gewesen, dass die restliche Brücke unkontrolliert auf die Fahrbahn der A99 stürze, hatte die Autobahn GmbH erklärt.

Nach dem Abriss der alten Brücke wird unmittelbar mit dem Neubau einer neuen begonnen, der 2028 abgeschlossen sein soll. Solange fließt der Verkehr über eine Behelfsbrücke.