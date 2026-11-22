Nürnberg (dpa/lby) - Der Kapitän wurde zum Wüterich. Nach der ärgerlichen Niederlage des 1. FC Nürnberg gegen Eintracht Braunschweig stellte Torwart Jan Reichert seine Teamkollegen noch auf dem Platz im Mannschaftskreis lautstark zur Rede. Das selbst verschuldete 1:2 (1:0) erzürnte den 25-Jährigen, der mit dem «Club» unbedingt in die Fußball-Bundesliga aufsteigen will.

Doch im Stil von Samstag werde nichts aus dem Traum, lautete Reicherts Klartext-Botschaft. «Leichte Fehler, Unaufmerksamkeiten, Laissez-faire, in vielen Situationen nicht durchgezogen - so gewinnst du kein Spiel», schimpfte Reichert: «Das haben die Jungs auch zu hören bekommen.» Sein Frust musste raus. «Es wäre heute eine ganz große Chance gewesen, nochmal einen Schritt zu machen», sagte der gut haltende Torwart mit Blick auf die Tabelle.

Klose: Haben einen auf den Deckel bekommen

Der kleine Vorsprung des Tabellenzweiten auf die Verfolger ist jedenfalls nach dem 12. Spieltag erstmal futsch. Trainer Miroslav Klose wurde nicht so laut wie sein Kapitän. Aber in der Analyse der Partie, die seine Mannschaft nach dem frühen Führungstor von Julian Justvan durch Sorglosigkeiten und individuelle Fehler in der zweiten Hälfte aus der Hand gab, war er ebenso deutlich.

«Heute haben wir einen auf den Deckel bekommen», sagte Ex-Profi Klose und erklärte die Niederlage so: «Zu schlampig, zu kompliziert gespielt, da nochmal einen Haken gemacht - das ist nicht unser Spiel. Die vielen Ballverluste haben uns gekillt. Manchmal muss man einfach spielen. Das wissen die Jungs.»

Tatsächlich ging nicht nur Wortführer Reichert äußerst kritisch mit der zweiten Saisonniederlage um. Außenverteidiger Eric Postner sprach mahnend von «einem Weckruf», Torschütze Julian Justvan von «einem Wachmacher».

Bövings Großchance, Mkrtschjan Tändelei

William Böving hätte kurz nach der Pause bei einer Großchance auf 2:0 stellen können. Danach ging es im Max-Morlock-Stadion dahin. Ein vertändelter Ball von Verteidiger Stjopa Mkrtschjan im Spielaufbau mündete im unglücklichen Eigentor von Javier Fernandez zum 1:1. Und beim späten Braunschweiger Siegtor von Yann Sturm war der «Club» defensiv schlecht organisiert.

«Heute war es ein Spiel für den Kopf, um jedem klarzumachen, dass das eine Liga ist, wo man nicht nur mit schönem Fußball und Tiki-Taka erfolgreich ist», äußerte Porstner. Spielmacher Justvan befand: «Ein bisschen Larifari reicht nicht. Man braucht die Basics auf dem Platz, wenn man in der 2. Liga Spiele gewinnen will. Wir waren unachtsam. Wir haben Braunschweig eingeladen.»

Klose glaubt fest an den Lerneffekt bei seiner jungen Mannschaft. «Das können wir anders, das können wir besser», sagte der 48-Jährige. Er hofft auf eine positive Reaktion im nächsten Spiel am Freitagabend: «Ich gehe stark davon aus. Aber wir wissen, was uns erwartet in Heidenheim.»