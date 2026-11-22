München (dpa/lby) - Dicke Jacke und Regenschirm sollten beim Sonntagsspaziergang in Bayern lieber nicht fehlen. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ist es vielerorts stark bewölkt, im Süden kommt am Mittag Regen dazu.

Besonders in Schwaben und im südwestlichen Oberbayern wird es ab dem Mittag nass. In Alpennähe sinkt die Schneefallgrenze im Laufe des Abends auf etwa 800 Meter. Im Norden bleibt es laut DWD zunächst trocken. Die Temperaturen liegen zwischen 1 und 6 Grad.

Der Winter steht vor der Tür

Auch in der Nacht zum Montag wird es winterlich: Im Süden fällt gebietsweise weiter Regen oder Schnee, später wird es nach Norden hin trockener. Die Temperaturen sinken auf 0 bis minus 4 Grad. Achtung auf den Straßen: Dort, wo Nässe gefriert oder Schnee liegen bleibt, kann es glatt werden.

Zum Start in die neue Woche zieht sich der Schnee zunächst in die Alpen zurück. In Niederbayern sind laut DWD noch einzelne Schneeschauer möglich. Vielerorts lockern die Wolken aber auf, und der Freistaat darf auf Sonne hoffen. Die Höchstwerte liegen zwischen 0 und 4 Grad.