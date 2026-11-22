München (dpa) - Angesichts der großen Verletzungsmisere mit dem Schock um Harry Kane schließt der FC Bayern München Wintertransfers nicht aus und hätte dafür auch den nötigen finanziellen Spielraum. «Wenn es sein müsste, dann ist der FC Bayern immer in der Lage zu reagieren», sagte Präsident Herbert Hainer. «Es ist nicht unser Wunsch und wenn ich zurückblicke, glaube ich, waren wir auch mit Verpflichtungen im Winter oder in den letzten Tagen der Transferperiode nicht so glücklich.»

Weltfußballer Kane fällt ebenso wie Ismael Saibari wegen eines Syndesmosebandrisses monatelang aus. Als weiterer Offensivspieler fehlt Serge Gnabry. Flügelspieler Luis Díaz steht dagegen vor der Rückkehr. Der beim 1:1 gegen den 1. FC Köln angeschlagen ausgewechselte Offensivkünstler Michael Olise soll nicht schwerer verletzt sein. Außenbahnspieler Alphonso Davies wird in wenigen Wochen zurückerwartet, Kapitän Manuel Neuer nach der Winterpause.

Wintertransfers habe man eigentlich nicht «auf dem Plan», sagte Vorstandschef Jan-Christian Dreesen. «Wir werden jetzt natürlich erstmal abwarten, auch mit den Rückkehrern.» Hainer sprach von einer «Situation, mit der wir so nicht gerechnet haben. Das muss man ganz klar sagen.» Aber er glaube trotz der jüngsten Ausfälle nicht, «dass wir nochmal reagieren müssen in der Winterpause. Aber Sie sehen selbst, wie schnell es gehen kann», sagte der Präsident zu den Reportern.

Dreesen-Kritik an Kölns Verteidiger

Nach dem Unentschieden gegen Köln hatte Trainer Vincent Kompany nicht über Wintertransfers spekulieren wollen. «Ich will null Prozent darüber sprechen, was in zwei Monaten passieren muss», sagte der Belgier.

Vor allem der Ausfall von Kane, der in der Nacht zum Samstag operiert wurde, tut den Bayern weh. «Wer hätte gedacht, dass wir den Harry gestern mit dieser völlig unnötigen Aktion des Gegenspielers verlieren für mehrere Monate», sagte Dreesen Richtung Kölns Verteidiger Joël Schmied.