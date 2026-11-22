Ulm (dpa) - Nach einem Messerangriff in Ulm sucht die Polizei einen Unbekannten. Das Opfer, ein 39 Jahre alter Mann, lief blutverschmiert über den Bahnhofsvorplatz bis zum Bundespolizeirevier im Hauptbahnhof, wie die Polizei mitteilte. Es gingen zahlreiche Notrufe ein, hieß es.

Die beiden Männer gerieten demnach am Samstagabend vor einem Wettbüro in einen Streit. Dann schlug der Täter dem 39-Jährigen den Angaben zufolge mit der Faust ins Gesicht und stach mit einem Messer auf dessen Arm ein. Anschließend flüchtete er. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten ins Krankenhaus. Er sei durch den Angriff nicht schwerer verletzt worden.

Die Fahndung blieb laut Polizei bislang erfolglos. Der Gesuchte soll etwa 40 Jahre alt sein. Nach ersten Hinweisen kannten sich die Männer, für Unbeteiligte habe deshalb offenbar keine Gefahr bestanden. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet Zeugen, sich zu melden.