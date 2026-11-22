Rosenheim (dpa) - Zwei Polizisten sind bei der Festnahme eines Mannes in Rosenheim schwer verletzt worden. Sie erlitten Knochenbrüche und sind bis auf weiteres nicht mehr dienstfähig, wie die Polizei mitteilte.

Zuvor wurden die Beamten zu einer Schlägerei gerufen. Zwei Männer sollen sich geprügelt haben und dann geflohen sein. Die Beamten holten den 18-Jährigen und den 21-jährigen Verdächtigen ein. Der 21-Jährige soll versucht haben, sich wegzureißen und massiven Widerstand geleistet haben. Zwei Polizisten erlitten bei der Festnahme Knochenbrüche.

Beide Tatverdächtige hatten Atemalkoholwerte von rund ein Promille. Gegen sie wird wegen Körperverletzung ermittelt, gegen den 21-Jährigen zudem wegen des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.