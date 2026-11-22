Amberg (dpa/lby) - Wie stellt sich die evangelische Kirche in Bayern angesichts sinkender Mitgliederzahlen auf? Wie viel Geld steht zur Verfügung? Darüber berät die Landessynode auf ihrer Herbsttagung in Amberg, die am Sonntagabend mit einem Gottesdienst beginnt. Die 108 Mitglieder der Landessynode tagen bis Mittwoch in der Oberpfalz.

Neben finanziellen und strukturellen Fragen soll es auch ums Thema Heiraten gehen: Die kirchliche Trauung soll neu geregelt werden. Die bisherige Unterscheidung zwischen der Segnung gleichgeschlechtlicher Paare und der kirchlichen Trauung von Mann und Frau solle aufgehoben werden, heißt es. Gottesdienste «anlässlich einer Eheschließung» sollen künftig einheitlich Trauung heißen - egal, wer da vor der Pfarrerin oder dem Pfarrer steht.

Die Diskussionen darüber, wie die evangelische Kirche sich in der Fläche aufstellt, trägt die Überschrift «Wir in der Region». Nach Informationen der Verantwortlichen sehen die Entwürfe vor, Aufgaben und Verantwortung stärker regional zu organisieren.

Die Herausforderungen sind groß

«Mir ist wichtig, dass wir bei allen Struktur- und Finanzfragen die Menschen vor Ort im Blick behalten», sagte Synodalpräsidentin Tanja Keller. «Wie können Gemeinden in der Region ihre Kräfte bündeln, einander entlasten und zugleich nah bei den Menschen bleiben? Dafür wollen wir in Amberg verlässliche Grundlagen schaffen, durch die die Gemeinden mehr Freiraum gewinnen, das kirchliche Leben vor Ort nach ihren Stärken und den Bedürfnissen der Menschen zu gestalten.»

Die Herausforderungen für die Landeskirche sind groß: Die Mitgliederzahl rutschte 2025 unter die Zwei-Millionen-Marke, Jahr für Jahr kehren viele Menschen der Landeskirche den Rücken zu. Zudem sterben mehr Mitglieder als neue durch die Taufe dazukommen. Bis ins Jahr 2035 dürfte die Zahl ihrer Mitglieder um etwa 40 Prozent auf 1,2 bis 1,5 Millionen sinken, hatte die ELKB vor einem Jahr auf ihrer Herbstsynode prognostiziert. Konsequenzen: weniger Personal, weniger finanzieller Spielraum.