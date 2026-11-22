Roding (dpa/lby) - Ein Mann hat zu wenig Geld für seine Essensbestellung bei einem Pizzalieferdienst in Roding (Landkreis Cham) dabeigehabt und anschließend randaliert. Der 29-Jährige verursachte am Samstagabend an einem Auto vor dem Gebäude einen Schaden von etwa 10.000 Euro und schlug den Besitzer des Autos mit der Faust ins Gesicht, wie die Polizei mitteilte.

Zuvor habe er bereits in dem Verkaufsraum randaliert und versucht, eine fremde Essensbestellung und einen Schlüssel zu klauen. Nach dem Faustschlag flüchtete der mutmaßlich betrunkene Mann. Er wurde kurz später festgenommen. Gegen ihn wird nun wegen vorsätzlicher Körperverletzung, versuchtem Diebstahl und Sachbeschädigung ermittelt.