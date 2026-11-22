Hannover (dpa/lby) - Nach Hannovers Siegtor in der Nachspielzeit stand Fürths Trainer Heiko Vogel an seinem 51. Geburtstag plötzlich nicht mal mehr mit einem Punkt als Präsent seiner Mannschaft da. Und das ärgerte ihn gewaltig.

«Wir müssen ganz klar die Fahrlässigkeit und die Schuld bei uns suchen, dass wir das Spiel aus der Hand gegeben haben», sagte Vogel nach dem 1:2 (1:0). Nach Ansicht des Geburtstagskindes hätte das Spiel einen anderen Verlauf nehmen müssen. Aber nur Ole Pohlmann hatte für die Gäste nach einer Ecke zur 1:0-Pausenführung getroffen.

«Wir haben es versäumt, den Sack zuzumachen», sagte Vogel. Er haderte mit einigen «fahrlässig» ausgespielten Kontern in der ersten Hälfte. «Wir waren etwas unsauber im letzten Drittel, dann hat es nicht für Zählbares gereicht», meinte auch Torschütze Pohlmann.

Das Fehlen von Klaus und die Wirkung

Bei den offensiven Nachlässigkeiten machte sich auch der Ausfall von Felix Klaus wegen einer Fußverletzung bemerkbar. Mit sieben Treffern ist der Angreifer der Akteur, der den Unterschied ausmachen kann im Fürther Spiel. «Er ist unser erfolgreichster Torjäger - und wenn der fehlt...», kommentierte Vogel. Dann merke man das natürlich bei der offensiven Effektivität.

Vor 31.000 Zuschauern drehten Stefan Teitur Thordarson und Waniss Taibi die Partie für Hannover. 96-Coach Sandro Wagner legte nach dem späten Siegtor einen Jubel-Sprint auf den Platz hin. «Der Zeitpunkt ist zwar bitter. Aber am Ende ist es mir wurscht, wann das 2:1 fällt», sagte derweil Vogel frustriert.

Ein Drittel der Saison ist vorbei. Wie fällt die Zischenbilanz des Trainers nach zwölf Punkten aus zwölf Punkten aus? «Wenn man das Gros der Leistungen nimmt, bin ich sehr zufrieden», antwortete Vogel: «Aber von guten Leistungen kann man sich keine Punkte kaufen. Und da fehlt uns was.»