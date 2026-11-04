Auch Kretschmer wirbt für Aigner als Bundespräsidentin

Dresden (dpa) - Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hat sich klar für eine Kandidatur von Ilse Aigner (CSU) als Bundespräsidentin ausgesprochen. Die Debatte müsse ein Ende haben, sagte der CDU-Politiker in einer Mitteilung. «Ich gehe davon aus und wünsche mir, dass Ilse Aigner am Montag unsere gemeinsame Kandidatin der Union wird.»

Zuvor hatte Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) dem «stern» gesagt, Aigner habe «das Zeug zur Bundespräsidentin».

Parteichef Friedrich Merz (CDU) legte bereits fest, dass als Unionskandidatin eine Frau das höchste Amt in Deutschland übernehmen soll. Einen konkreten Namen nannte er bisher aber nicht. Eine Entscheidung wird für Anfang kommender Woche erwartet, wenn sich CDU-Präsidium und -Vorstand mit der Frage beschäftigen. Über die Nachfolge von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird am 30. Januar 2027 durch die Bundesversammlung entschieden.

Aigner sollte auch breite Zustimmung über die Parteigrenzen hinweg erfahren, betonte Sachsens Regierungschef. Das Amt des Bundespräsidenten sei kein Gegenstand parteipolitischer Taktik. «Es geht um eine Persönlichkeit, die unser Land zusammenführen kann.»