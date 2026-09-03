Augsburg verlängert mit Mbuku und verleiht ihn nach Belgien

Augsburg (dpa/lby) - Der FC Augsburg hat den Vertrag von Fußball-Profi Nathanaël Mbuku um ein Jahr bis 2028 verlängert und den Offensivspieler zugleich für die laufende Saison an VV St. Truiden ausgeliehen. Bei dem belgischen Erstligisten soll Mbuku sich besser weiterentwickeln können. Er kann dabei auch auf Europapokal-Einsätze in der Conference Lague hoffen.

Mbuku hatte im Sommer mit der DR Kongo an der Weltmeisterschaft in Amerika teilgenommen. Er gehörte zum Saisonstart bei den Siegen des FCA im DFB-Pokal bei Energie Cottbus und zum Bundesliga-Auftakt gegen den FC Schalke 04 auch jeweils zum Kader von Trainer Manuel Baum. Er kam jedoch nicht zum Einsatz. In der vergangenen Saison absolvierte er als Leihspieler 30 Partien in Frankreich in der Ligue 2 für Montpellier HSC. Vier Tore und sechs Torvorlagen gelangen ihm dort.

«Die Vertragsverlängerung in Verbindung mit der Leihe nach St. Truiden bietet Nathanaël eine gute Möglichkeit, weitere wichtige Spielpraxis auch auf europäischem Niveau zu sammeln und seine gute Entwicklung fortzusetzen», erklärt Augsburgs Sportdirektor Benni Weber in der Mitteilung des Vereins.