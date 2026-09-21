Lastwagen mit Bauschutt kippt um – A3 stundenlang gesperrt

Deggendorf (dpa/lby) - Als Folge eines Lastwagen-Unfalls ist die A3 bei Deggendorf im Berufsverkehr stundenlang gesperrt. Nach ersten Erkenntnissen verlor der Fahrer des Lastwagens am frühen Morgen wegen eines geplatzten Reifens die Kontrolle über sein Fahrzeug, wie die Polizei mitteilte. Der Sattelzug prallte daraufhin in die Leitplanke, kippte um und kam auf der Planke zum Liegen. Der 42-jährige Fahrer wurde leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus.

Der Lastwagen hatte Bauschutt geladen. Die Ladung verteilte sich den Angaben nach großflächig auf die Fahrstreifen in Richtung Regensburg und Passau. Die Autobahn ist deshalb seit dem frühen Morgen gesperrt. Der Verkehr wird über die Parkplätze Ohetal Süd und Nord geleitet. Nach Angaben eines Polizeisprechers soll die Strecke noch bis zum Mittag gesperrt bleiben.