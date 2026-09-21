Leiche aus brennendem Fahrzeug wird obduziert

Bayerisch Eisenstein (dpa/lby) - Nach dem Fund einer Leiche in einem brennenden Fahrzeug in Niederbayern soll per Obduktion geklärt werden, wer die Person ist und woran sie starb. Der 46 Jahre alte Halter des Fahrzeugs, der schwer verletzt in einem nahe gelegenen Wald in Bayerisch Eisenstein (Landkreis Regen) gefunden worden war, konnte nach Polizeiangaben bisher nicht befragt werden - der Zustand des Mannes ist demnach weiterhin kritisch.

Der 46-Jährige und seine von ihm getrennt lebende Frau aus dem Landkreis Deggendorf galten zuvor als vermisst. Hinweise führten die Einsatzkräfte bei der Suche in die Arberregion. Dort entdeckte eine Polizeistreife in der Nacht zum Sonntag das brennende Fahrzeug. Im Innenraum fanden die Einsatzkräfte einen bis zur Unkenntlichkeit verbrannten Leichnam. Die Hintergründe des Falls sind unklar.