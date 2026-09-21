Wiesn: Breznverkäufer erleidet Herzinfarkt - gerettet

München (dpa/lby) - Ein Breznverkäufer hat auf dem Münchner Oktoberfest bei ersten Beschwerden schnell Hilfe gesucht und damit nach einem Herzinfarkt möglicherweise Schlimmeres verhindert. Dem 47-Jährigen sei am Sonntagabend plötzlich das Schieben seines Wagens sehr schwergefallen, teilte die Polizei mit. Seine Arme konnte er demnach nicht mehr richtig einsetzen. Nur wenige Minuten, nachdem die Symptome aufgetreten waren, ging der Wiesnmitarbeiter zur Sanitätswache. Bei der körperlichen Untersuchung waren die Arme zunächst unauffällig. Deshalb richtete sich der Verdacht auf ein kardiologisches Problem.

Im Akutraum stellte ein Notarzt mit seinem Team schließlich den Herzinfarkt fest. Der 47-Jährige kam schnell zur weiteren Behandlung in eine Klinik. «Die schnelle Behandlungskette rettete dem Breznverkäufer vielleicht das Leben, und er geht im Idealfall ohne Schaden am Herzmuskel nach Hause», sagte der Wiesn-Notarzt.