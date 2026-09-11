Augsburgs nächster Coup? «Lasst euch überraschen»

Augsburg (dpa/lby) - Seit der Rückkehr von Manuel Baum als Trainer im Dezember vergangenen Jahres hat der FC Augsburg Beachtliches geschafft. Da ist natürlich der ungefährdete Klassenerhalt. Auf dem Weg dahin waren die Fuggerstädter sogar der einzige Bundesligist, der den FC Bayern bezwingen konnte. Ende Januar düpierten die Augsburger die Münchner beim 2:1 in der Allianz Arena.

Und in dieser Saison hat Baums Mannschaft einfach weiter gemacht, die Branche zu verblüffen. Mit dem 4:1 bei Eintracht Frankfurt vor knapp einer Woche setzte sich der FC Augsburg erstmals in seiner Vereinsgeschichte an die oberste Position der Bundesligatabelle. Baums Spieler sind der 36. Spitzenreiter der deutschen Eliteklasse.

Leverkusens «brutale Qualität»

An welchem Coup arbeiten die Augsburger jetzt? «Ich weiß es nicht, ich habe mir noch keine Gedanken gemacht», meinte Baum vor dem Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Bayer Leverkusen. «Es ist schwer zu planen, es passiert einfach. Lasst euch überraschen.»

Die Augsburger würden natürlich nur zu gerne ihre Erfolgsserie von zwei Siegen an den ersten beiden Spieltagen ausbauen. Leverkusen um den neuen Trainer Carles Martinez ist aber ein dicker Brocken. «Wir wissen, über welche brutale Qualität Leverkusen verfügt. Gleichzeitig wollen wir die ganze Saison über zeigen, dass kein Gegner gerne nach Augsburg kommt», verkündete Baum.

Der frühere Torwart lässt in Augsburg Euphorie zu. «Es ist mega schön, dass sich jeder mitfreut», sagte Baum nach dem Auftakt mit 7:1-Toren. Den Sprung an die Spitze will er aber nicht überbewerten. «Entscheidend ist, dass wir an das glauben, was wir tun und auch dann bei uns bleiben, wenn es mal nicht so gut läuft», erklärte er.

Die akribische Arbeit auf dem Rasen ändert sich also auch nach einem Topstart nicht. «Wir machen kein Ergebnistraining. Im Training darf man nicht ableiten, wie das letzte Spiel war», sagte Baum vor der Partie gegen Bayer, das zuletzt 4:0 gegen Union Berlin gewonnen hat. Es handle sich «immer um den gleichen Prozess».

Kommt Kade zurück?

Einen Spieler, der im Heimspiel am ersten Spieltag beim 3:0 gegen Schalke 04 so richtig aufgetrumpft hatte, hätte Baum gerne wieder zurück. Offensivspieler Anton Kade plagen aber weiter muskuläre Probleme, hinter seinem Einsatz steht ein Fragezeichen. «Es geht ihm den Umständen entsprechend», meinte Baum über den Kandidaten für die deutsche Nationalmannschaft.

Sollte Kade weiter ausfallen, dürfte eine Leihgabe des FC Bayern wieder beginnen. Arijon Ibrahimovic hatte schon bei seiner Premiere in Frankfurt mit einem Treffer und einer Vorlage überzeugen können. Eine Art personeller Coup, wenn man so will.