Bis zu 26 Grad – mildes Ferienende in Bayern

München (dpa/lby) - Nach einem herbstlichen Mix aus Sonne und Wolken lockt zum Ende der Sommerferien noch einmal mildes Ausflugswetter. Am Freitag ist es nach der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Südbayern zwischen den Alpen und dem Bayerischen Wald bis zum Nachmittag bewölkt, es könnte auch nass werden.

In Schwaben gibt es einen freundlichen Mix aus Wolken und Sonne. In Nordbayern bleibt es trotz vieler Wolken überwiegend trocken und freundlich. Die Höchstwerte liegen zwischen 15 und 24 Grad.

Samstag noch einmal bis 26 Grad

Am Samstag gibt es zunächst Sonnenschein, dann breitet sich Quellbewölkung aus. In Franken wird es mit bis zu 26 Grad am wärmsten, sonst liegen die Höchstwerte zwischen 20 und 24 Grad.

Sonntag Wetterumschwung

Am Sonntag ist zunächst noch Sonne möglich. Im Laufe des Vormittags oder um die Mittagszeit zieht von Westen her Regen auf. In Nordbayern regnet es laut DWD voraussichtlich den ganzen Tag, auch in Südbayern wird es zunehmend nass. Die Temperaturen erreichen nur noch 15 bis 22 Grad.

In exponierten Lagen von Alpen und Bayerischem Wald sind starke bis stürmische Böen möglich.