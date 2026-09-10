Ralph Siegel wird bei «Zeppelin»- Wiederaufführung erwartet

Füssen (dpa) - Ralph Siegel wird nach seiner schweren Erkrankung zur Wiederaufführung seines Musicals «Zeppelin» erwartet. Der 80 Jahre alte Komponist wolle trotz seiner schwierigen Situation am 22. Oktober ins Festspielhaus Neuschwanstein in Füssen kommen, teilte ein Sprecher des Theaters mit. Siegel sei derzeit am Tegernsee zur Rehabilitation.

Der Schlagerkomponist lag wegen einer Lungenentzündung im Juli zeitweise im künstlichen Koma. Sein Musical «Zeppelin» war im Herbst 2021 in Füssen uraufgeführt worden. In dem Stück geht es um den Luftschiff-Pionier Ferdinand Graf von Zeppelin und den letzten Flug des Luftschiffs «Hindenburg», der mit einer Brandkatastrophe in den USA endete. Bis 15. November nimmt das Festspielhaus im Allgäu «Zeppelin» wieder ins Programm.

Ralph Siegel zählt zu den bekanntesten und erfolgreichsten deutschen Schlagerkomponisten und -produzenten. Er hat rund 3.000 Lieder veröffentlicht. Sein bekanntester Hit ist «Ein bisschen Frieden» - der Titel, mit dem die Sängerin Nicole 1982 den Eurovision Song Contest (ESC) gewann, der damals noch Grand Prix Eurovision de la Chanson hieß.