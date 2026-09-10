Mann verletzt Polizeibeamte und stößt Polizistin zu Boden

München (dpa/lby) - Ein 42-Jähriger hat in München drei Polizeibeamte leicht verletzt. Eine Anwohnerin hatte gegen halb vier Uhr morgens einen auffälligen Mann gemeldet, wie die Polizei mitteilte. Als die Streife eintraf, riss der Mann den Angaben zufolge die Fahrertür des Streifenwagens auf und versuchte, einem Beamten den Einsatzstock zu entreißen.

Das eingesetzte Pfefferspray des Beamten sei wirkungslos geblieben, der 42-Jährige habe den Strahl sogar auf den Polizisten selbst umgelenkt. Zwei Polizeibeamtinnen zogen ihn den Angaben nach von der Tür weg, woraufhin er eine von ihnen zu Boden stieß und sich auf sie stemmte. Die zweite Beamtin setzte einen Schlagstock ein, um weitere Übergriffe auf die am Boden liegende Polizeibeamtin zu verhindern. Mit Hilfe hinzugerufener Einsatzkräfte konnte der Mann überwältigt und gefesselt werden.

Der 42-Jährige wurde laut Polizei bei der Festnahme leicht verletzt und wegen tätlichen Angriffs auf sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte angezeigt. Wegen Hinweisen auf eine psychische Erkrankung kam er in ein psychiatrisches Krankenhaus.