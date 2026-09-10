Klose versichert: «Wir lassen die Dinge nicht laufen»

Nürnberg (dpa/lby) - Der 1. FC Nürnberg ist wieder wer! Zumindest in der 2. Fußball-Bundesliga, oder? Die Franken von Trainer Miroslav Klose haben mit zehn Punkten aus den ersten vier Spielen einen Superstart hingelegt. Und der nun veröffentlichte Terminkalender im deutschen Profifußball ergab, dass die Nürnberger jeweils zuhause am 10. Oktober gegen Absteiger VfL Wolfsburg und am 24. Oktober gegen Traditionsverein 1. FC Kaiserslautern unter Flutlicht die Topspiele des Spieltags austragen.

«Es macht zumindest den Anschein», meinte Klose über die neue Attraktivität seiner Mannschaft auch für TV-Übertragungen. «Ich bin glücklich, dass es ein Heimspiel ist, dass es abends ist. Es ist da immer besser Fußball zu spielen, es ist eine andere Vorbereitung.» Im Fußball müsse man sich eben alles erarbeiten. «Wir haben momentan einen Lauf», konstatierte Klose vor dem Heimspiel am Freitagabend (18.30 Uhr/Sky) gegen Hannover 96.

Klose als «schönes Beispiel»

Nach drei Siegen am Stück mussten die Nürnberger zuletzt beim 2:2 gegen Holstein Kiel ihre ersten Punkte dieser Saison abgeben. Und nun gastieren die Hannoveraner, die am letzten Spieltag der vergangenen Spielzeit beim 3:3 gegen den Club die Relegation verspielten, im Max-Morlock-Stadion.

Nach nur vier Zählern stehen die Niedersachsen um Trainer Christian Titz schon unter erheblichem Druck. Der 96-Coach nannte die Arbeit Kloses «ein schönes Beispiel» für Geduld und Weitsicht im Profifußball. Sein Kollege habe in Nürnberg eine Mannschaft «gestaltet und entwickelt. Er hat aber auch schon zwei Phasen hinter sich, wo es nicht ganz so erfolgreich gelaufen ist.» Das müsse man aushalten können, so Hannovers Trainer.

Druck und Gegenwind kennt Klose. «Es gehört zum Fußball dazu», befand der Weltmeister von 2014. «Trotzdem ist es wichtig, wenn man einen gewissen Weg eingeschlagen hat, und ich rede nur von uns, dass man auch solche Täler bestreiten muss.» Schwankungen etwa mit einer jungen Mannschaft seien völlig normal. «Ich habe trotzdem immer das Vertrauen gespürt.»

Der Club bleibt auf dem Boden

Kloses Respekt vor Hannover ist trotz des Holperstarts der Niedersachsen groß. «Fakt ist: Sie haben richtig viel Qualität auf dem Platz», sagte der Coach der Nürnberger und attestierte Titz' Mannschaft Dominanz mit dem Ball und defensive Stabilität. «Es wird ein sehr spannendes Spiel», prognostizierte er.

Ein Thema beschäftigt Klose hingegen gar nicht: Überheblichkeit. «Sehr viel Demut» bescheinigte er seinen Spielern nach dem verheißungsvollen Auftakt. «Wir lassen die Dinge nicht laufen. Ich habe das Gefühl auch im Training nicht», versicherte Klose, der frei von Personalsorgen ist. Er selber habe «ein gutes Auge», dass niemand die Bodenhaftung verliere.